Врио главы Оренбургской области освободил от должности и.о. министра экономразвития

ТАСС, 30 мая. Руководитель Оренбургской области Денис Паслер освободил от исполнения обязанностей и.о. министра экономического развития региона Наталью Безбородову, а также и.о. первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Виктора Каргалова, сообщается в четверг на портале регионального кабинета министров.

"Сегодня, 30 мая, указом врио губернатора Наталья Безбородова освобождена от исполнения обязанностей министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. Также сегодня освобожден от исполнения обязанностей первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Виктор Каргалов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 31 мая исполнять обязанности министра будет Наталья Струнцова - и.о. первого заместителя министра экономического развития, а исполнение обязанностей первого замруководителя аппарата губернатора возложено на Константина Фисенко - и.о. заместителя руководителя аппарата - управляющего делами аппарата губернатора и правительства области.

С 21 мая члены правительства Оренбургской области перешли в разряд исполняющих обязанности после сложения полномочий главы региона Юрия Берга и назначения врио руководителя области Дениса Паслера.