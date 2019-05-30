Песков: Кремль рассчитывает, что социологи пояснят корреляцию динамики рейтингов Путина

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В Кремле рассчитывают, что эксперты в сфере статистики смогут проанализировать динамику рейтингов президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Много разных рейтингов у Владимира Путина: с одной стороны - рейтинг доверия, а с другой стороны - мы видим электоральный рейтинг Путина, который сейчас перешел в тенденцию роста, - отметил он. - Честно говоря, мы ждем какого-то анализа от специалистов, как коррелируют эти данные: как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг". "Это сложный анализ, поэтому мы надеемся, что со временем он появится", - отметил представитель Кремля. Песков добавил, что в Кремле при этом обращают внимание на все исследования социологов в этой сфере.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что рейтинг Путина существенно вырос с января по май 2019 года. "Рейтинг президента РФ Владимира Путина с января по май - мы задавали вопрос: "Одобряете ли вы деятельность Путина на посту президента РФ? В январе 62% - одобряло, 29% - не одобряло, в мае 66% - одобряло, 25% - не одобряло", - сказал Федоров. По его словам, эти цифры говорят о последовательном росте рейтинга главы государства. "Это именно рост, а не падение", - подчеркнул Федоров.