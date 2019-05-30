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Кремль надеется, что русофобия не ляжет во главу угла предвыборной кампании в США

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кремль хочет надеется, что русофобская истерия не будет главной во время предстоящей кампании по выборам президента США, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Выборы в США - это внутреннее дело США, мы лишь знаем, основываясь на опыте предыдущих электоральных циклов в Соединенных Штатах, о том, что, как правило, они, к нашему сожалению, сопровождаются выходом из ремиссии в отношении русофобских настроений и воспламенением новых русофобских истерик. Каждый раз хочется надеется, что это не произойдет", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул: "Надеемся, что на этот раз эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании".

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