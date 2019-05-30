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Песков сообщил, что запроса от США о встрече Путина и Трампа еще не было

Пресс-секретарь президента отметил, что в настоящее время для Москвы главная тема повестки дня - подготовка к госвизиту Си Цзиньпина в Россию

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Запроса от Вашингтона о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке в конце июня на саммите G20 пока не поступало. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Москва пока сконцентрирована на подготовке к визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.

"Нет, пока нет. Но время есть", - сказал он, отвечая на вопрос, поступил ли соответствующий запрос от США. Песков добавил, что в настоящее время для Москвы главная тема повестки дня - "подготовка к госвизиту Си Цзиньпина в Россию, подготовка к Санкт-Петербургскому экономическому форуму и выступлению там президента".

"Сейчас повестка дня очень насыщенная. Сейчас форум пройдет, будем уже заниматься вопросами Осаки", - добавил представитель Кремля.

В Осаке в конце июня запланировано проведение саммита G20.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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