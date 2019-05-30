Песков: приглашение на торжества в Нормандии в Кремль не приходило

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кремль не получал приглашения на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы пока не получали никакого приглашения, по крайней мере, в Кремле", - сказал он, оговорившись, что не знает, "передавалось ли что-то по дипканалам".

Торжества в Нормандии запланированы на 6 июня, на них приглашены представители различных стран. На 6-8 июня намечен Петербургский международный экономический форум, в котором традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин.