Выборы губернатора Оренбургской области назначены на 8 сентября

ОРЕНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области на заседании назначили на 8 сентября выборы губернатора региона, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Назначили [выборы] на 8 сентября", - сказала собеседница агентства.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора руководителя компании "Т Плюс" Дениса Паслера. Ранее Паслер сообщил ТАСС, что примет решение об участии в выборах губернатора региона в случае поддержки жителей области.