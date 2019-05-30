Песков не знает о консультациях с Кремлем о правоприменении статьи об оскорблении власти

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, проводятся ли какие-то консультации с Кремлем о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти.

"Мне не известно о том, чтобы были какие-то консультации [с Кремлем] относительно того, является то или иное действие оскорбительным. Здесь нужно знать каждый отдельный случай детально. Поскольку я этого не знаю, то не считаю себя вправе как-то это комментировать", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля затруднился ответить на вопрос о том, кто и каким образом определяет, являются ли те или иные действия или заявления оскорбительными для власти.

Песков по просьбе журналиста прокомментировал один из таких случаев, произошедших в Татарстане, где жителя Набережных Челнов сначала оштрафовали за размещение баннера с оскорбительным высказыванием в отношении президента России Владимира Путина, но затем Верховный суд республики отменил это наказание. По мнению Пескова, размещение такого баннера является "абсолютно оскорбительным". "Но это мое личное мнение, но я не знаю (детально) случая с этим гражданином", - заключил он.