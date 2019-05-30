Лавров: ультиматумы не помогут решению проблемы Корейского полуострова

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Проблемы Корейского полуострова должны решаться через диалог, ультиматумами нельзя добиться решения этого вопроса. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате "2+2".

"У нас близки позиции по ситуации на Корейском полуострове: мы выступаем за его полную денуклеаризацию, - сказал министр. - Проблемы этого полуострова должны решаться комплексно, как через диалог между США и КНДР, между Северной и Южной Кореями, так и в контексте многосторонних усилий по формированию в Северо-Восточной Азии зоны мира и безопасности. При этом ясно, что как и в любой другой конфликтной ситуации, ультиматумами ничего добиться невозможно".

"Нужны встречные шаги, нужна поэтапность, и в этом контексте мы ознакомили наших японских коллег с теми предложениями, которые продвигают совместно Россия и Китай", - отметил Лавров.