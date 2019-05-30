Сенаторы после выборов в сентябре внесут в Думу проект о борьбе с вмешательством в дела РФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сенаторы планируют после единого дня голосования 8 сентября 2019 года внести в Госдуму законопроект о противодействии вмешательству извне во внутренние дела России. Об этом журналистам сообщил в четверг председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"У нас есть некоторые предложения уже сейчас, но поскольку, я уже сказал, наши зарубежные оппоненты достаточно подвижны и хорошо финансируются, то нам важно новые риски и вызовы проанализировать. Мы здесь как раз торопиться не будем, потому что избирательная кампания уже началась, а закон обратной силы не имеет. Мы даже по конституции не имеем права сейчас, пока не закончатся эти выборы, вводит какие-то коррективы", - пояснил Климов.

Он добавил, что разработанные инициативы уже в виде законопроекта планируются к внесению в Госдуму после выборов.

Как отмечается в тексте решения по итогам заседания Временной комиссии, власти США и связанные с ними организации, включая неправительственные, на основании принятых законов, официальных доктрин и иных документов продолжают масштабную и целенаправленную политику по сдерживанию России. "В этих целях Вашингтон, его союзники и партнеры используют все доступные им средства, в том числе информационные, политико-административные, дипломатические, организационно-технические, финансовые для осуществления противоправного вмешательства в суверенные дела России, в частности в период подготовки и проведения избирательных кампаний различного уровня", - отмечается в документе (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, очередная серия подобных попыток вмешательства ожидается в связи с проведением единого дня голосования 8 сентября.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).