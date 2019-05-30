В МИД России назвали беспочвенной провокацией обвинения США в ядерных испытаниях

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Обвинения Вашингтона в адрес России в проведении ядерных испытаний являются грубой провокацией. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с высказываниями директора Разведывательного управления Министерства обороны США Роберта Эшли.

"Рассматриваем заявления США о вероятном проведении Россией ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну, - указали в дипведомстве. - Подобные выпады с подключением мировых СМИ, к сожалению, стали обыденным явлением". Как отметили в министерстве, обычно это происходит, когда Вашингтон "вознамерился выйти из очередного международного договора или был уличен в его несоблюдении".

В МИД РФ отметили, что цель подобных провокаций очевидна и заключается в том, чтобы отвлечь внимание от отказа самих США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Более того, не исключено, что речь идет о подготовке Вашингтона под этим прикрытием к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия", - отмечается в заявлении.

В министерстве напомнили, что РФ в числе первых ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году и строго придерживается его духа и буквы, а также что действующий в России с 1991 года мораторий на ядерные испытания полностью соответствует обязательствам по этому договору. "ДВЗЯИ задумывался в качестве одного из важных элементов международной системы контроля над вооружениями, - продолжили в дипведомстве. - Считаем своей приоритетной внешнеполитической задачей способствовать скорейшему вступлению данного договора в силу. В заявлении президента РФ Владимира Путина 11 апреля 2016 года об этом сказано предельно четко".

"Вновь призываем США проявить ответственный подход и ратифицировать ДВЗЯИ, без чего невозможно его вступление в силу. Американским политическим и военным руководителям следует помнить, что возвращение в эпоху ядерных испытаний чревато самыми тяжелыми последствиями для глобальной стабильности", - продолжили в МИД РФ.

В среду директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли выступил с утверждением, что Россия, возможно, проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. По его версии, шаги России в данной сфере могут являться нарушением ДВЗЯИ.