Комиссия по выборам мэра Липецка приняла документы у девяти претендентов

ТАСС, 30 мая. Комиссия по выборам главы города Липецка в четверг завершила прием документов от претендентов на эту должность. Всего заявки подали девять человек, сообщила в четверг пресс-служба Липецкого городского совета депутатов.

Выборы мэра Липецка будут проведены в связи с досрочной отставкой прежнего главы городской администрации Сергея Иванова. Депутаты горсовета приняли ее 29 марта. С 1 апреля обязанности главы Липецка временно исполняет первый заместитель мэра Евгения Уваркина.

"Прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Липецка завершился. В конкурсную комиссию поступили данные от девяти человек, в том числе от исполняющей обязанности мэра Липецка Евгении Уваркиной. Завтра в Липецком горсовете комиссия рассмотрит документы претендентов. Во вторник, 5 июня, состоится конкурсное испытание, на котором соискатели представят свою концепцию развития Липецка на ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место главы Липецка подали документы два заместителя главы Данковского района Анатолий Ясенко и Татьяна Трубачева, директор негосударственного учреждение дополнительного образования "Английский ХХI века" Тимур Иоселиани, начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства Липецкой городской энергетической компании Сергей Чуркин, директор компании "Флебос" Татьяна Нечаюк, начальник отдела закупок компании "Промтехресурс" Дмитрий Голоскоков, а также два временно неработающих - Дмитрий Месяц и Роман Крысин.

Ранее сообщалось, что депутаты Липецкого городского совета проведут тайное голосование по выборам мэра Липецка на внеочередной сессии 18 июня.