Постпред РФ при ОБСЕ: поездка Зеленского в Донбасс не помогла прекратить огонь

ВЕНА, 30 мая. /ТАСС/. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс на линию соприкосновения не помогла установить режим тишины, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения прекращения огня. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"СММ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня, использование запрещенных минскими соглашениями вооружений. ВСУ по-прежнему стреляют в сторону населенных пунктов Донбасса", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

При этом он отметил, что поездка президента Украины 28 мая в Донбасс и на линию соприкосновения не способствовала установлению там "полной тишины". "Не последовало и публичных приказов о прекращении огня. Ожидания миллионов людей, проголосовавших против милитаристского курса прежней администрации, пока остаются лишь ожиданиями. Именно сейчас новое руководство Украины имеет шанс своими действиями придать импульс всему процессу урегулирования, способствовать разрядке обстановки в Донбассе", - подчеркнул дипломат.

Блокада Донбасса

Лукашевич также отметил, что продолжается бесчеловечная блокада Донбасса. "Она идет вразрез с пунктом 8 минского комплекса мер, который предусматривает возобновление социально-экономических связей, включая восстановление управления сегментом банковской системы в регионе", - рассказал постпред РФ.

Он напомнил, что оказать содействие созданию международного механизма для облегчения денежных переводов в регион вызывались германские и французские партнеры по нормандскому формату. "Однако возможность проводить безналичные расчеты через линию соприкосновения отсутствует до сих пор. Не получила развития и идея организации передвижных банковских пунктов обслуживания вдоль линии соприкосновения", - сообщил Лукашевич.