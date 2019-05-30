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Кризис в Сирии
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Стороны обсудили важность наращивания совместной работы для стабилизации в Идлибе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в четверг по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок", - говорится в сообщении.

Собеседники также затронули ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере.

Путин и Эрдоган договорились и о дальнейших контактах, добавили в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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