Медведев прибыл в Туркмению на встречу глав правительств стран СНГ

АШХАБАД, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Туркмению. Глава кабмина в пятницу примет здесь участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Как ранее сообщили в российском правительстве, участники встречи "обсудят актуальные вопросы сотрудничества стран СНГ". При этом "особое внимание будет уделено тематике инноваций, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенного контроля". Планируется подписание ряда межправительственных документов, регулирующих взаимодействие в этих сферах, отметили в пресс-службе.

В Туркмению Медведев прибыл из Узбекистана, где в четверг провел переговоры с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым, а также встречу с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.