Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца.

"Все, кто живет в городе, искренне его любят. В том числе те, кто имеют другие взгляды, отличающиеся от моих. Задача исполнительной власти прислушиваться ко всем. Надо быть над политическими амбициями <...> Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем", - заявил он в четверг в эфире телеканала "78".

Как отметил врио губернатора Петербурга, совместно с командой он изучил каждый район и местное самоуправление города, напомнил о специально разработанной стратегии развития Санкт-Петербурга, включающей четыре перспективных направления: "Комфортный город" - удобная и безопасная городская среда, новые общественные пространства, хорошие дороги и новый транспорт; "Социальный город" - ликвидация дефицита социальных объектов Петербурга; "Умный город" - подготовка специалистов информационных технологий, создание и развитие научных центров и "Открытый город" - привлечение горожан к процессу управления городом при помощи доступных онлайн-платформ.

"Мы поняли, что сможем разработать программу для того, чтобы город действительно отвечал всем этим требованиям", - заметил Беглов.

Беглов 25 мая рассказал журналистам о решении принять участие в выборах губернатора Петербурга.

О Беглове

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он, в частности, в 2008-2012 годах работал замглавы администрации президента, в 2012-2017 годах - полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017-2018 годах - в Северо-Западном.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Законодательное собрание города официально объявит о начале избирательной кампании на заседании 31 мая.

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