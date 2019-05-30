Приходько: РФ не видит сигналов об изменении подхода Киева к выстраиванию отношений с СНГ

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Сигналов об изменении подходов властей Украины к выстраиванию отношений с СНГ нет. Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

"Каких-либо сигналов, указывающих на возможность изменения прежних подходов правительства Украины, пока не поступало", - сказал он.

В целом, по его словам, "пока рано говорить о том, какую линию в отношении СНГ изберут новые украинские власти". При этом Приходько указал на то, что Россия не видит препятствий для полноценного участия Киева в многостороннем сотрудничестве в рамках Содружества.

"Напротив, убеждены, что оно имеет целый ряд конкретных преимуществ, прежде всего, для украинских граждан", - заключил он.

Выход Киева из соглашений

Решение Украины о выходе из некоторых соглашений, заключенных в рамках СНГ, не планируется обсуждать на заседании Совета глав правительств (СГП) в Ашхабаде, добавил Приходько.

"Повестка заседания СГП СНГ не предполагает обсуждение вопроса о выходе Украины из соглашений, заключенных в рамках Содружества", - заявил он.

Он напомнил, что с 2014 года Украина взяла курс на сворачивание своей деятельности в Содружестве. "Украинская сторона не участвует в заседаниях высших уставных органов и не подписывает итоговые решения, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов СНГ. Киев отозвал своих представителей с квотных должностей в Исполкоме СНГ и закрыл свое представительство при уставных органах СНГ в Минске", - отметил собеседник агентства.

В частности, по его словам, в апреле 2019 года Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашений о сотрудничестве в области стандартизации вооружения и военной техники от 9 ноября 1992 года и об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР, от 4 июня 1999 года. В этот же период Киев вышел из договора о создании общей статистической базы Экономического союза от 10 февраля 1995 года. Украинской Стороной утверждается, что эти документы, якобы, "утратили практическое значение и давно не применяются".

"По имеющейся информации, украинское правительство намерено выйти еще из трех соглашений СНГ, - заявил Приходько. - Речь идет о протоколе об унификации двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года, соглашении о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 года и соглашении о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями от 3 июня 2005 года".

Приходько сделал акцент на том, что "выход Украины из этих соглашений не оказывает влияния на их реализацию и на взаимодействие в формате Содружества в целом". Однако, по его мнению, в результате объективно сужаются возможности для Украины участвовать в многостороннем взаимодействии по целому ряду важных направлений в экономической сфере.