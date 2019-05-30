Главы кабминов стран СНГ подпишут в Ашхабаде документ по борьбе с контрафактом

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министры стран - участниц СНГ планируют подписать в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ соглашение по борьбе с контрафактом. Об этом заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

"Актуальной темой является борьба с контрафактной продукцией, поэтому на предстоящем заседании Совета глав правительств СНГ планируется подписание соответствующего соглашения", - сообщил он.

По словам Приходько, развитие взаимодействия на экономическом направлении остается одним из самых востребованных, поскольку в прошлом году объем взаимной торговли стран СНГ вырос почти на 12%. "Главными задачами по-прежнему видим совершенствование действующего на пространстве Содружества режима свободной торговли, в том числе путем устранения еще остающихся торговых барьеров, в частности, упрощения административных процедур", - подчеркнул представитель кабмина.

Он отметил эффективную работу Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ. "В ходе заседаний Совета рассматриваются вопросы совершенствования работы таможенных служб, таможенного оформления и контроля пересечения границ товарами государств Содружества", - сказал Приходько.