Лавров: главам МИД РФ и Японии есть, что доложить лидерам двух стран к их встрече в Осаке

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Министрам иностранных дел России и Японии есть, что доложить президенту Владимиру Путину и премьер-министру Синдзо Абэ к их встрече в конце июня в Осаке, где пройдет саммит "двадцатки". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно.

"Согласен, что вчерашний раунд переговоров в формате "2+2" был весьма и весьма полезным, - сказал Лавров. - Оценили атмосферу доверительного, дружелюбного диалога. Такой диалог помогает укрепить доверие в области безопасности и вести поиск точек соприкосновения по ключевым глобальным и региональным проблемам".

"У нас очень хорошая динамика контактов как на высшем, так и на высоком уровне. Важно эту динамику конвертировать в насыщение содержанием наших практических связей, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Имею в виду и повышение темпов и расширение сфер экономического сотрудничества, и выстраивание нашего партнерства в международных делах. Все это только и может вывести нас на создание принципиально нового качества отношений".

"Уверен, и надеюсь, что сегодняшние переговоры это подтвердят, нам есть, что доложить президенту и премьеру, когда они встретятся в Осаке в конце июня", - отметил он.