Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Москва предложила Токио полностью отказаться от виз и рассчитывает продолжить обсуждение этой темы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, - отметил министр. - Будем надеяться, что диалог продолжится".

"В качестве первого шага мы напомнили об инициативе президента [России Владимира] Путина ввести режим свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо", - добавил глава МИД РФ.

Безвизовые обмены

Россия и Япония согласовали подходы по продолжению безвизовых обменов между жителями южной части Курил и Японией, добавил российский министр.

"В соответствии с договоренностью наших лидеров мы согласовали подходы к продолжению безвизовых обменов между жителями южных Курил и гражданами Японии в русле тех схем, которые были согласованы и опробованы в прошлые годы, - сказал он. - Эти процедуры существенно облегчают передвижение японских граждан на острова Южной Курильской гряды".

"Наши японские коллеги выразили нам признательность за учет их пожеланий", - добавил Лавров.