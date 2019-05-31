Россия и Япония готовят доклад о совместной хозяйственной деятельности на Курилах

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Москва рассчитывает на то, что к встрече лидеров России и Японии на полях саммита Группы двадцати в Осаке будет подготовлен содержательный доклад по совместной хозяйственной деятельности на островах южной Курильской гряды. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"В целом переговоры о практической реализации совместной хозяйственной деятельности в пяти одобренных областях набрали хороший темп, - отметил он. - Начали свою деятельность рабочие группы и по юридическим аспектам, и по вопросам бизнес-моделей, и по теме свободного передвижения. Мы сегодня согласовали график их дальнейших встреч. Надеюсь, что к встрече лидеров [РФ и Японии] в Осаке в конце июня будет подготовлен достаточно содержательный доклад".

В сфере совместной хозяйственной деятельности на юге Курил ведется работа по конкретизации проектов в пяти областях: аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов. Наиболее близки к реализации начинания в области организации туристических поездок, выращивания морских ежей и разведения клубники на островах.

В то же время между сторонами остаются разногласия по поводу юридического оформления таких проектов. Москва считает, что они должны осуществляться в рамках российского законодательства и, возможно, по льготной формуле территории опережающего развития, тогда как Токио предлагает создать на островах некий специальный режим, который вывел бы совместные проекты из рамок законодательства обеих стран.

Соглашение об инвестициях

Правительствам России и Японии необходимо как можно скорее подписать соглашение об инвестициях, заявил Лавров.

"Движению в этом направлении [развитие экономического сотрудничества] помогло бы заключение как можно скорее межправительственного соглашения о торговле услугами и об инвестициях. Сегодня мы обсуждали те шаги, которые необходимы для того, чтобы начать как можно скорее переговорный процесс", - сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что абсолютный объем инвестиций между Москвой и Токио "пока достаточно скромный". "Но внушает оптимизм то, что компании двух стран готовят новые, достаточно амбициозные и крупные проекты в таких областях, как энергетика, мирный космос, мирный атом, сельское хозяйство, здравоохранение", - продолжил Лавров.

Как отметил министр, торговля между двумя странами растет быстрыми темпами. "Есть надежда, что в обозримом будущем мы достигнем рекордной суммы товарооборота, которая была зафиксирована в 2013 году, - более $30 млрд", - добавил он.

Развитию сотрудничества помогает, в частности, межрегиональный диалог, обратил внимание Лавров. "После девятилетнего перерыва у нас возобновилась работа Форума регионов России и Японии. Это мероприятие состоялось совсем недавно, оно стало хорошим прологом к предстоящему в следующем году Году межрегиональных обменов между нашими странами. Активизируются межпарламентские, межпартийные связи, которые тоже помогают укреплять ткань наших отношений", - заметил министр.