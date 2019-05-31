Москва и Токио согласовали график дальнейших встреч по мирному договору

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Россия и Японии договорились о сроках дальнейших переговоров по вопросу заключения мирного договора. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"По вопросу мирного договора мы добросовестно выполняем поручения президента РФ и премьер-министра Японии ускорить работу на основе декларации 1956 года, - сказал он. - Резко интенсифицировались контакты между министрами иностранных дел, между нашими заместителями, которые отвечают за эти вопросы. Мы сегодня согласовали график дальнейших встреч по теме мирного договора".

"Интенсификация переговорного процесса не означает автоматически, что мы сближаем позиции. Пока проблем еще немало. Но мы договорились и соблюдаем договоренность не комментировать подробно ход переговоров, - продолжил Лавров. - В этом же контексте мы сегодня просили наших японских соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме".

Территориальное размежевание

Как подчеркнул дипломат, Россия исходит из того, что вопрос территориального размежевания с Японией может рассматриваться только после подписания мирного договора.

В [советско-японской] декларации 1956 года четко зафиксировано, что наша страна и Япония подписывают мирный договор, только затем мы будем рассматривать вопрос территориального размежевания. И никак иначе. Только в такой последовательности", - сказал он.

Расхождение позиций

Российский министр отметил, что подходы Москвы и Токио в вопросах международной политики не всегда сходятся, но в стратегическом плане позиции сторон во многом совпадают.

"Мы обсудили наше взаимодействие в международных организациях в вопросах глобальной, региональной повесток дня. Здесь далеко не всегда у нас совпадают конкретные подходы, хотя в принципиальном, стратегическом плане Россия и Япония выступают за укрепление многосторонних начал в международных отношениях, за уважение центральной роли ООН, за уважение культуры консенсуса", - сказал он.

"Если эти принципиальные подходы будут воплощаться в практических позициях наших японских коллег при обсуждении того или иного вопроса, я думаю, что это существенно продвинет наши отношения вперед", - добавил министр.

Приглашение посетить Россию

Лавров пригласил японского коллегу посетить РФ с ответным визитом.

"Министр имеет мое приглашение посетить Россию с ответным визитом, так что наши контакты будут продолжаться", - сказал Лавров.

Нынешняя встреча министров стала уже второй в этом месяце: Коно побывал в Москве 10 мая для очередного раунда консультаций по проблеме мирного договора.