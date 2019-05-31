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Победителя праймериз "Единой России" исключили из списка на выборы в думу Хабаровска

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании Олега Репина по делу, связанному с оборотом наркотиков

ХАБАРОВСК, 31 мая. /ТАСС/. Один из победителей предварительного голосования партии "Единая Россия" по отбору кандидатов к сентябрьским выборам в городскую думу Хабаровска Олег Репин исключен из списка кандидатов из-за информации о его задержании, сообщила в пятницу пресс-служба регионального отделения партии.

Некоторые местные СМИ ранее сообщили о задержании Репина по делу, связанному с оборотом наркотиков. В пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю обещали предоставить комментарий позднее.

"Участник предварительного голосования по городскому избирательному округу № 4, задержанный накануне правоохранительными органами, исключен из списка кандидатов", - приводятся в сообщении слова секретаря местного отделения "Единой России" в Хабаровске Сергея Савкова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе отделения, Репин являлся одним из победителей предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения на выборах в Хабаровскую городскую думу. Членом партии он не был.

"Предварительное голосование - это открытая процедура, в которой может участвовать каждый, кто хочет попробовать свои силы и побороться за поддержку избирателей. Процедура проходила по первой - самой открытой модели, в ней мог принять участие любой желающий. Оснований для отказа в регистрации на момент подачи заявления у данного участника не было", - цитирует пресс-служба Савкова.

Праймериз по отбору кандидатов к выборам в краевую Законодательную думу, городскую думу, главы Комсомольска-на-Амуре, которые состоятся в сентябре 2019 года, прошли 26 мая.

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Россия"Единая Россия"
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