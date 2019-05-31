Медведев передал президенту Туркмении привет от Путина и российских министров

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним вопросы экономической повестки дня. Встреча состоялась в президентском дворце, куда туркменский лидер лично привез российского премьера на раритетном автомобиле ГАЗ-21 "Волга" изумрудно-зеленого цвета.

Медведев признался, что "очень рад снова быть в Ашхабаде". Он воспользовался возможностью, чтобы передать Бердымухамедову привет от президента РФ Владимира Путина, а также от коллег по правительству.

"Рад этой возможности, пусть и в коротком режиме, но встретиться с вами и поговорить о развитии наших дружеских, добрососедских, как вы абсолютно справедливо сказали, стратегических отношений, которые состоят из самых разных аспектов, - сказал премьер РФ. - Это экономическое сотрудничество, которое, действительно, развивается по восходящей".

Медведев отметил, что есть ряд примеров, свидетельствующих о реализуемых проектах. Он уточнил, что они носят как межрегиональный, так и двусторонний и даже международный характер. Российский премьер добавил, что также позитивно развиваются связи в сфере культуры и образования, что, по его словам, "исторически связывает два наших народа и является надежной базой для развития двустороннего сотрудничества".

Говоря о повестке дня Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, российский премьер отметил, что на повестке дня стоит множество важных вопросов. "Это хорошая площадка для того, чтобы сверить часы, посмотреть на развитие экономических проектов и некоторых других проектов в формате СНГ", - сказал он. При этом Медведев упомянул конференцию по прикаспийскому экономическому сотрудничеству, которая, по его мнению, должна пройти на самом высоком уровне. "Мы тоже обязательно примем в ней участие, если вы нас пригласите в ней участвовать", - подытожил Медведев.