Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга назначили выборы губернатора города на 8 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября 2019 года, передает корреспондент ТАСС. Голосование по проекту документа в целом состоялось на заседании городского парламента в пятницу.

"Назначить выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга на 8 сентября 2019 года", - говорится в постановлении.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, в соответствии с действующим законодательством, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

"Жители нашего города всегда проявляли высокую политическую культуру, гражданскую сознательность и ответственность. Уверен, петербуржцы и в этот раз сделают выбор в пользу политической стабильности, единения общества, социальных гарантий и динамичного экономического роста", - сказал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.