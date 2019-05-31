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Президенты стран СНГ встретятся в Ашхабаде 11 октября

Как сообщил исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев, главы государств, как ожидается, примут важные решения, способствующие дальнейшему укреплению Содружества

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Встреча президентов стран СНГ состоится в Ашхабаде 11 октября, сообщил журналистам председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по окончании заседания Совета глав правительств в пятницу.

"11 октября в городе Ашхабад соберутся президенты стран Содружества, где, как мы планируем, примут ряд важных решений, способствующих дальнейшему укреплению СНГ", - сказал он. "Глубокоуважаемый президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил главам делегаций, что сейчас уже идет подготовка к этому важному для стран СНГ заседанию", - добавил Лебедев.

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АзербайджанАрменияБелоруссияГрузияКазахстанКиргизияТаджикистанТуркменияУзбекистанРоссияМолдавияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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