Президенты стран СНГ встретятся в Ашхабаде 11 октября

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Встреча президентов стран СНГ состоится в Ашхабаде 11 октября, сообщил журналистам председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по окончании заседания Совета глав правительств в пятницу.

"11 октября в городе Ашхабад соберутся президенты стран Содружества, где, как мы планируем, примут ряд важных решений, способствующих дальнейшему укреплению СНГ", - сказал он. "Глубокоуважаемый президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил главам делегаций, что сейчас уже идет подготовка к этому важному для стран СНГ заседанию", - добавил Лебедев.