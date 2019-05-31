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Депутаты согласовали кандидатуру Стрелюхина на должность главы саратовского правительства

Ранее стало известно об изменении структуры органов исполнительной власти региона, согласно которым разделяются полномочия губернатора и председателя правительства

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Саратовской областной думы единогласно согласовали кандидатуру Александра Стрелюхина на должность главы правительства региона, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы в пятницу.

Ранее губернатор области Валерий Радаев заявил об изменении структуры органов исполнительной власти региона, согласно которым разделяются полномочия губернатора и председателя правительства. По словам Радаева, это делается, "чтобы повысить эффективность региональной команды, оперативно реагировать на проблемные вопросы, решать их в максимально сжатые сроки". На должность председателя правительства области Радаев рекомендовал Александра Стрелюхина.

"В пятницу на заседании депутаты единогласно поддержали кандидатуру Стрелюхина", - сказал собеседник агентства.

Стрелюхин занимал должность главы Энгельсского района. Он родился 4 июля 1958 года в Энгельсе Саратовской области. С 8 июня 2017 года Александра Михайловича назначили на должность первого заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района, позже его избрали главой Энгельсского района. 

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