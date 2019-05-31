Песков: сделка по поставкам Турции С-400 находится на стадии реализации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сделка по приобретению Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 остается в силе и находится на стадии реализации. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Безусловно, это [приобретение Анкарой комплексов С-400] в силе", - сказал Песков на просьбу уточнить, не ставится ли под вопрос и не откладывается ли эта сделка. Представитель Кремля напомнил, что приверженность этому контракту неоднократно подтверждалась турецкой стороной как на самом высшем, так и на рабочих уровнях. "Поэтому сделка на стадии реализации", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД Турции Хами Аксой также опроверг информацию СМИ о том, что Анкара якобы рассматривает просьбу Вашингтона отсрочить поставки С-400. Анкара снова предложила Вашингтону сформировать совместную рабочую группу по С-400 для обсуждения опасений США относительно возможного ущерба, который может быть нанесен НАТО и истребителю F-35 при эксплуатации С-400.