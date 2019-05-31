Песков: Россия и Турция не имеют расхождений по вопросу урегулирования в Идлибе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия и Турция не имеют расхождений по вопросу урегулирования ситуации в Идлибе, необходимо добиться прекращения огня в этом регионе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать расхождения в формулировках официальных сообщений о телефонном разговоре лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые были опубликованы Кремлем и канцелярией турецкого лидера.

В частности, турецкая сторона сообщала о необходимости прекращении огня в Идлибе, а в сообщении Кремля речь шла о "принятии эффективных мер по нейтрализации террористических группировок".

"Здесь нельзя говорить о каких-то расхождениях. Действительно, необходимо прекращение огня в Идлибе, необходимо добиться того, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по Хмеймиму, из Идлиба", - сказал Песков.