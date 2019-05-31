Песков: конкретных прикидок по встрече "нормандской четверки" пока нет

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Подготовка встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не ведется, для такого саммита должны созреть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После того, как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате", - считает представитель Кремля. Однако, по его словам, "вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик - все это требует дальнейшего прояснения".

Песков отметил, что в Кремле известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел, эта тематика обсуждалась. "Но каких-то конкретных прикидок [по саммиту] пока нет", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

В нормандский формат входят Россия, Украина, Франция, ФРГ. Глава партии "Слуга народа", от которой в президенты Украины выдвигался Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков ранее заявил, что партия намерена добиваться включения США в нормандский формат.

Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в четверг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщили о готовности придать новый импульс переговорам о мирном урегулировании в Донбассе. Министры иностранных дел на встрече с главой государства заявили о необходимости продолжения реформ в стране, а также приветствовали его слова о стремлении к миру, приверженности Минским соглашениям и нормандскому формату, "чтобы прийти к решению на переговорах с Россией". На встрече было указано, что представители Германии и Франции намерены в ближайшее время провести переговоры, на которых обсудят условия проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне.

Также в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться уже в середине июля.