Песков: Путин учитывает рейтинги одобрения власти при подготовке к прямым линиям

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. При подготовке прямых линий, которые проводит президент РФ Владимир Путин, учитываются данные социологических опросов об одобрении деятельности властей и главы государства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я лично принимал участие в подготовке президента к уже более 15 прямых линий, я вам скажу, что очень часто социология ошибается в этом плане [рейтингов Путина]", - сказал он.

"Мы, конечно, внимательно отслеживаем разные данные, зачастую они полностью противоречат тому, что мы потом получаем в реальности от граждан", - подчеркнул представитель Кремля.

"Нет разных рейтингов у президента, у президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, - заметил Песков. - Все остальное, методики работы социологических служб - это уже вторично".

Он добавил, что в Кремле ценят профессионализм социологов, но задают и будут задавать им вопросы об их работе, когда они появляются. "Если смотреть на цифры, то получается, что можно одобрять, но не доверять, или доверять, но не одобрять", - проиллюстрировал одно из противоречий рейтингов представитель Кремля.

Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты очередного социологического исследования, согласно которым за январь-май 2019 года уровень одобрения работы Владимира Путина на посту президента вырос с 61,7 до 64,5%. На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% респондентов (не доверяют 23,7%).