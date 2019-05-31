Песков призвал "очень осторожно" относиться к сообщениям о С-400 для Ирана

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не обладает информацией по приобретению Ираном российских зенитных ракетных систем С-400.

"Я не располагаю информацией", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение агентства Bloomberg о том, что Россия якобы отклонила заявку Ирана на приобретение С-400. Песков призвал "очень осторожно" относиться к такой информации и посоветовал уточнить у Bloomberg источник получения данных.

Ранее военно-дипломатический источник ТАСС заявил, что РФ заявок от Ирана на поставки С-400 не получала, поэтому разговор о якобы имевшем место отказе РФ в поставке зенитных ракетных систем Ирану является беспредметным.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, может применяться против наземных объектов.