Бывший руководитель красноярского ГУ МЧС избран главой Таймыра

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Бывший руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Евгений Вершинин избран главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района - самого большого по площади муниципалитета в России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации района.

Предыдущий глава Таймыра Сергей Ткаченко, занимавший эту должность с апреля 2017 года, досрочно сложил полномочия в декабре 2018 года, врио главы района стала Галина Гаврилова.

"Сегодня на пятом заседании III сессии районного Совета депутатов был избран глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Им стал Евгений Вершинин, который ранее возглавлял Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю", - говорится в сообщении. За его кандидатуру проголосовали все 14 депутатов районного совета. Также на должность главы района был выдвинут Сергей Скорин.

52-лентний Вершинин работал в структуре МЧС с 2004 года, в период с января 2014 года по январь 2019 года возглавлял региональный ГУ МЧС.

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район создан 1 января 2007 года на месте упраздненного Таймырского автономного округа, вошедшего в состав Красноярского края. На этой территории проживают около 35 тыс. человек.