Косачев: РФ при возвращении в ПАСЕ поднимет тему о ситуации с русским языком в ряде стран

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия в случае возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будет ставить вопрос о противодействии властей ряда стран использованию русского языка. Об этом заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Отношение к русскому языку в соответствующих странах. В какой степени противодействие его использованию, владению, обучению на русском языке становится элементом государственной политики? Там, где это становится элементом государственной политики - это однозначно влияет на наши двусторонние отношения с этими странами", - сказал Косачев на пресс-конференции в преддверии V Международного гуманитарного Ливадийского форума, который пройдет в Ялте 4-5 июня.

Среди таких стран сенатор перечислил, в первую очередь, Украину и государства Балтии.

"Давайте оценим состояние межгосударственных отношений России с этими странами. Они минимальны, и это, в числе прочего, сказывается и на торгово-экономических проектах. В этом нет никакого сомнения", - сказал Косачев.

Он отметил, что Россия обозначает эти проблемы на всех международных площадках, где работает. "В частности, эта тема постоянно является предметом обсуждения в рамках ОБСЕ, безусловно, в рамках Совета Европы. Если и когда российская делегация возобновит свою работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, мы эту тему, безусловно, вновь там будем делать одной из центральных, как мы делали все предыдущие годы", - подчеркнул глава международного комитета СФ.