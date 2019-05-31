Самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Кандидатам-самовыдвиженцам для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга нужно собрать более 76 тыс. подписей избирателей. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

В декабре 2018 года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал принятый заксобранием закон о выборах главы города, предусматривающий, в частности, возможность выставлять свою кандидатуру на выборах в порядке самовыдвижения.

"1 июня 2019 года в Санкт-Петербурге начинается период выдвижения и регистрации кандидатов. Самовыдвиженцы могут в этот же день уведомить Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о выдвижении, а избирательные объединения должны предварительно провести мероприятия по выдвижению кандидатов в соответствии со своими уставами. После выдвижения все кандидаты на должность приступят к агитации и сбору подписей. Самовыдвиженцам, кроме подписей муниципальных депутатов, необходимо собрать 2% подписей избирателей, зарегистрированных в Петербурге, таких подписей необходимо собрать более 76 тыс.", - сказал Виктор Миненко.

По его словам, для прохождения муниципального фильтра претендентам на пост губернатора необходимо собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

На сбор подписей дается месяц. Подписные листы необходимо сдать в избирательную комиссию до 18 часов 1 июля 2019 года. На проверку документов отводится 10 дней, после чего принимают решения о регистрации кандидатов.

В пятницу депутаты Заксобрания Петербурга назначили дату выборов губернатора на единый день голосования, 8 сентября 2019 года. О своем участии в выборах уже заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов, он намерен баллотироваться как самовыдвиженец. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин ранее сообщал ТАСС, что в партии рассматривают кинорежиссера и народного артиста РФ Владимира Бортко как основного кандидата от коммунистов на пост губернатора Петербурга.