Путин и Совбез России выразили обеспокоенность в связи с обстрелами боевиками Идлиба

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Идлибе, свои международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане, а также итоги совещания о развитии сферы искусственного интеллекта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Участники совещания говорили о ситуации в Идлибе. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков-террористов", - сказал он.

"Президент также проинформировал участников совещания о своих двусторонних контактах на полях саммита ВЕЭС в Нур-Султане", - добавил Песков.

"Кроме того, участники совещания продолжили обмен мнениями по теме искусственного интеллекта в развитие состоявшегося в четверг совещания у главы государства", - отметил представитель Кремля. Также обсуждались некоторые текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, добавил он.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.