На выборах губернатора Петербурга впервые откроют участки для голосования в садоводствах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Участки для голосования за пределами территории Санкт-Петербурга - в садоводческих товариществах - впервые откроют для выборов губернатора. Всего таких участков в 2019 году будет 33, сообщил в пятницу председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Был проведен объезд 86 садоводческих некоммерческих товариществ и дачных массивов с целью оценки возможности использования существующих помещений для голосования. По результатам проделанной работы на данный момент предварительно целесообразным признано создание экстерриториальных участков в 33 садоводческих товариществах", - рассказал Миненко.

Кроме того, по его словам, по итогам проведения встреч с представителями ЦИК РФ городской избирком сейчас прорабатывает вопрос об открытии участков в районных центрах Ленинградской, Псковской, Новгородской и Московской областей. "Чтобы наш гражданин, постоянно проживающий в Санкт-Петербурге, но в это время находящийся за пределами города, смог реализовать свое законное избирательное право", - пояснил Миненко.

По его словам, в единый день голосования 8 сентября 2019 года впервые будут применены "цифровые участки". Это новая разработка ЦИК РФ, реализуемая в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". "На них будет возможно организовать голосование на большом количестве избирательных кампаний, проходящих в России, физически не перемещая бюллетени через всю страну. В качестве эксперимента в Москве петербуржцы смогут проголосовать на выборах губернатора нашего города. Для этого будет необходимо за 45 дней, но не позднее чем за три дня голосования подать заявление через портал "Госуслуги", - сказал Миненко.

Если эксперимент пройдет успешно, такие участки откроют и в Санкт-Петербурге, жители других регионов смогут также голосовать в рамках своих избирательных кампаний, подчеркнул глава горизбиркома.