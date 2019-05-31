Выдвижение кандидатов на выборах губернатора Ставрополья начнется 1 июня

СТАВРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Процедура выдвижения кандидатов на выборах губернатора Ставропольского края начнется 1 июня 2019 года, в этот день избирательная комиссия края начнет прием документов для выдвижения. Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции председатель краевого избиркома Евгений Демьянов.

"Документы для выдвижения кандидатов должны быть представлены в избирательную комиссию Ставропольского края в период с 1 июня по 1 июля включительно. Документы для регистрации кандидатов должны быть представлены в избирательную комиссию Ставропольского края в период с 14 по 24 июля 2019 года включительно до 18 часов [время совпадает с московским]", - сказал он.

По данным краевого избиркома, на Ставрополье зарегистрированы 1 млн 891 тыс. избирателей. Ранее Демьянов сообщал журналистам, что выдвинуть своих кандидатов на выборах губернатора края имеют право более 50 политических партий, участие самовыдвиженцев не предусмотрено.

"Агитация может осуществляться кандидатом с момента выдвижения. Кандидат считается выдвинутым, если он представил документы о выдвижении в избирательную комиссию Ставропольского края", - отметил Демьянов.

Депутаты Думы Ставропольского края 30 мая назначили дату выборов главы региона на единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Полномочия действующего губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова истекают в 2019 году. 27 сентября 2013 года указом президента России его назначили врио губернатора Ставрополья, год спустя во время голосования Владимирова выбрали губернатором края. Он набрал более 84% голосов избирателей.