Россия решила расширить черный список представителей ЕС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москва расширяет черный список представителей Евросоюза в ответ на действия ЕС по введению ограничительных мер в отношении россиян. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Персональные, секторальные и "крымские". Какие санкции вводил Евросоюз в отношении России

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"Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран - членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - информировали в дипведомстве.

"Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена представительству Европейского союза в России в установленном порядке", - отметили в министерстве.