Володин 3 июня посетит Сербию и встретится с ее президентом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в понедельник, 3 июня, посетит с рабочим визитом Республику Сербия. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Вячеслав Володин выступит перед депутатами сербского парламента и откроет IV заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии", - сказал представитель пресс-службы. В ходе визита запланированы встречи председателя Госдумы с президентом Сербии Александром Вучичем и спикером Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.

23 октября прошлого года Гойкович выступила на пленарном заседании Госдумы. Она подчеркнула, что сотрудничество парламентов двух стран является содержательным и успешным, а также отметила необходимость развивать двустороннее сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям. В тот же день прошло III заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

5 июня 2017 года Володин посещал Сербию с официальным визитом.