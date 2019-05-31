Постпред РФ при ЕС считает, что США не удастся помешать реализации "Северного потока - 2"

"Если взять ситуацию в ФРГ, крупнейшей стране Евросоюза, то мы увидим, что немцы своими решениями, часть из которых уже приобрела юридически обязывающие формы, загнали себя в довольно сложную ситуацию, когда им приходится одновременно отказываться от атомной и угольной энергетики. Поэтому в твердой позиции германского правительства в поддержку "Северного потока - 2" надо видеть не альтруизм и симпатии к России, а объективный экономический интерес", - сказал он.

"Что же касается тех палок в колеса, которые своими или чужими руками пытаются вставить США, а это вполне очевидно и хорошо заметно, то я думаю, что реализации "Северного потока - 2" это не должно помешать", - добавил постпред.