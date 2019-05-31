{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред РФ при ЕС считает, что США не удастся помешать реализации "Северного потока - 2"

По мнению Владимира Чижова, в твердой позиции правительства Германии в поддержку проекта надо видеть объективный экономический интерес

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. США своими действиями не сможет помешать реализации проекта "Северный поток - 2". Такое мнение высказал в пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Если взять ситуацию в ФРГ, крупнейшей стране Евросоюза, то мы увидим, что немцы своими решениями, часть из которых уже приобрела юридически обязывающие формы, загнали себя в довольно сложную ситуацию, когда им приходится одновременно отказываться от атомной и угольной энергетики. Поэтому в твердой позиции германского правительства в поддержку "Северного потока - 2" надо видеть не альтруизм и симпатии к России, а объективный экономический интерес", - сказал он.

"Что же касается тех палок в колеса, которые своими или чужими руками пытаются вставить США, а это вполне очевидно и хорошо заметно, то я думаю, что реализации "Северного потока - 2" это не должно помешать", - добавил постпред.

Теги
СШАГерманияРоссияЧижов, Владимир Алексеевич
Эксперты: самовыдвижение принесет Беглову дополнительные голоса на выборах
О своем решении врио губернатора Санкт-Петербурга сообщил 30 мая
Читать полностью