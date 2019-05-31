{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение обстановки в Косове
Обновлено 

МИД РФ осудил решение Косова объявить российского сотрудника ООН персоной нон грата

В ведомстве сообщили, что примут все необходимые меры для защиты Михаила Краснощекова
Здание Министерства иностранных дел РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства иностранных дел РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Объявление российского дипломата - сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата в непризнанном Косове продолжает линию на обострение межнациональных отношений в крае и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

На эту тему
Обострение ситуации в Косове. Главное

"Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения", - подчеркнули в дипведомстве, отметив, что по сути, это "демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия".

В ведомстве заявили, что Москва сделает все необходимое для защиты российского дипломата.

"Российская Федерация продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством", - подчеркнули в дипведомстве.

Теги
РоссияСербияОбострение обстановки в Косове
Эксперт: Трамп едет в турне с пониманием, что Европа продолжит подчиняться США
Президент США отправится в Великобританию, Ирландию и Францию
Читать полностью