Эксперт: Трамп едет в турне с пониманием, что Европа продолжит подчиняться США

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправляется в европейское турне с пониманием, что страны ЕС продолжат подчиняться США. Такое мнение высказал в пятницу заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов на круглом столе "Европейское турне Трампа на фоне недавних политических скандалов в Европе".

"США абсолютно понимают, что ситуация для европейцев безвыходная, европейцы стерпят все. И европейские государства, и европейские компании стерпят все, потому что они по-прежнему зависят от американского доллара, они по-прежнему зависят от американского внутреннего рынка в гораздо большей степени, чем от иранского внутреннего рынка", - подчеркнул политолог, комментирую позицию ЕС по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Поэтому никакой автономии. Поэтому Трамп и будет вести себя как хозяин в Европе, в очередной раз будет диктовать им, что делать, - добавил эксперт. - ЕС не способен сформировать реальную общую оборонную политику, которая была бы независима от НАТО и от США. Европейцы к этому политико-психологически не готовы".

Как отметил Суслов, главным страхом европейцев является "не аррогантная, жесткая, эгоистская политика США, а уход США из Европы, что штаты предоставят Европу самой себе".

Трамп на следующей неделе отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию, который продлится с 3 по 6 июня.