Мутко: мнение граждан будет учитываться при оценке эффективности работы губернаторов

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Мнение граждан как один из критериев методики расчета будет учитываться при оценке эффективности работы губернаторов. Об этом на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Всего будет 15 критериев различного плана, это критерий качества городской среды, доступность жилья. Кроме того, конечно же, будет учитываться мнение населения путем опросов общественного мнения, специальных замеров, в общем, тут есть свои механизмы", - сказал Мутко.

Он уточнил, что спрос с глав регионов будет серьезным. "Мы не просто так сконцентрировали такие ресурсы, мы должны наконец начать менять жизнь людей и комфортность проживания", - сказал Мутко.

Ранее он сообщил, что в 2019 году гранты для регионов с высокими темпами развития составят 50 млрд рублей.