В ЛДПР выберут кандидата на пост губернатора Петербурга 2 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР определит претендента для участия в выборах главы города 2 июня на партийном съезде в Петербурге. Об этом сообщил ТАСС заместитель координатора отделения партии по идеологической работе Евгений Ененков.

"Внеочередная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения партии ЛДПР по выдвижению кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга состоится 2 июня. В Москве проходит совещание высшего совета партии, на котором будет выдвинута кандидатура. На конференции примем окончательное решение", - сказал он.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. О своем участии в выборах заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов, он намерен баллотироваться как самовыдвиженец.

Ранее сообщалось, что в "Справедливой России" окончательно определят кандидата для участия в выборах 2 июня на партийном съезде в Петербурге. Совет регионального отделения партии в пятницу направил список кандидатов в губернаторы города на рассмотрение центрального совета партии. В список вошли депутат Госдумы Олег Нилов, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, депутат муниципального совета муниципального округа № 7 Нэлли Вавилина.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщал ТАСС, что в партии рассматривают кинорежиссера, народного артиста РФ Владимира Бортко как основного кандидата от коммунистов на пост губернатора Петербурга.