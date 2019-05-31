Постпред РФ при ЕС назвал пассивным отношение Брюсселя к происходящему в Косове

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Евросоюз пассивно относится к действиям косовских властей, нужно требовать от Приштины выполнения своих обязательств. Об этом российским журналистам в пятницу заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Мы наблюдаем пассивное отношение Евросоюза к происходящему в Косово. Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона (МОВЗ), которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции. Эти действия были предприняты в нарушение соглашений, достигнутых при посредничестве самого Евросоюза. Одно из их положений - запрет на пребывание на населенном сербами севере Косово полицейских, вооруженных длинноствольным оружием", - напомнил дипломат.

"Но, как вы понимаете, нашему соотечественнику [сотруднику Миссии ООН в Косове Михаилу] Краснощекову по голове ударили прикладом не пистолета, а именно автомата. Так что есть даже материальный след этого грубейшего нарушения", - заявил постпред.

"Я думаю, что опасения эскалации конфликта между Белградом и Приштиной оправданы. Однако для того, чтобы этого не произошло, нужно работать, не потакая приштинским властям, а требуя от них выполнения собственных обязательств. Пока, к сожалению, мы этого не видим", - добавил он.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассчитывала на возможность заключения всеобъемлющего договора между Белградом и Приштиной. В этой связи Чижов выразил мнение, что "после этого последнего инцидента надежды стало еще меньше".