Довыборы депутата саратовской облдумы пройдут 8 сентября

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Саратовской областной думы в пятницу назначили проведение дополнительных выборов в региональный парламент на единый день голосования, 8 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы.

"В ходе очередного заседания утверждена дата дополнительных выборов депутата, парламентарии приняли решение назначить голосование по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 города Саратова на 8 сентября", - сказал собеседник агентства.

Необходимость проведения дополнительных выборов связана с досрочным прекращением полномочий парламентария Вячеслава Володина (фракция "Единая Россия").