{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Довыборы депутата саратовской облдумы пройдут 8 сентября

Это связано с досрочным прекращением полномочий парламентария Вячеслава Володина

САРАТОВ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Саратовской областной думы в пятницу назначили проведение дополнительных выборов в региональный парламент на единый день голосования, 8 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы.

"В ходе очередного заседания утверждена дата дополнительных выборов депутата, парламентарии приняли решение назначить голосование по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 города Саратова на 8 сентября", - сказал собеседник агентства.

Необходимость проведения дополнительных выборов связана с досрочным прекращением полномочий парламентария Вячеслава Володина (фракция "Единая Россия").

Теги
РоссияСаратовская область
Обострение обстановки в Косове
Постпред РФ при ЕС назвал пассивным отношение Брюсселя к происходящему в Косове
Владимир Чижов заявил, что Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции
Читать полностью