Глава Раменского района Подмосковья ушел в отставку

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост. Его обязанности будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев, сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья.

"29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области. Исполняющим обязанности назначен Воробьев Николай Сергеевич -первый заместитель главы муниципального района", - сказали в управлении.

Ранее, в пятницу, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Кулаков задержан по подозрению в убийстве заместителя главы районной общественной палаты Евгении Исаенковой. По предварительным данным, причиной убийства стал личный конфликт.