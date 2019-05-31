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Захарова считает, что исчезновение серверов СНБО Украины понадобилось для заметания следов

Официальный представитель МИД РФ полагает, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его команда получали "фантастические суммы" от "западных кураторов"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о пропаже из здания администрации президента Украины серверов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), связав это с попытками команды предыдущего главы государства Петра Порошенко замести следы. Об этом она в пятницу написала на своей странице в Facebook.

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"На строительство очередной "новой Украины", включая оборону и информационную безопасность, Порошенко и компания получали фантастические суммы от западных кураторов. А тут - "за свой счет" пришлось все устанавливать президенту-бессребренику. Думаю, этот благотворительный трюк нужен был, чтобы потом замести следы", - написала Захарова.

Представитель российского дипломатического ведомства также удивилась бездействию Службы безопасности Украины в то время, как Порошенко на свои деньги арендовал для СНБО оборудование у частной фирмы и установил его без надлежащей проверки. "Как в администрацию президента Украины могли пронести и установить технику без соответствующей проверки и инвентарных номеров, а потом так же демонтировать и вынести - загадка покруче Розеттского камня", - отметила Захарова.

В вторник секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией. По его словам, это произошло во время смены власти. Бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко ответил на это, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и возвращена арендодателю.

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УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичЗахарова, Мария Владимировна
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