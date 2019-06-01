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Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга является самовидвиженцем
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

"Произошло представление первым кандидатом документов о самовыдвижении, кандидат считается выдвинутым. Это врио губернатора Петербурга Александр Беглов", - сказал он журналистам.

Ранее Беглов сообщал, что планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. В этом случае для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать в свою поддержку 10% подписей муниципальных депутатов и 2% подписей избирателей, зарегистрированных в Петербурге - то есть более 76 тыс. подписей.

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он в 2008-2012 гг. работал заместителем главы администрации президента, в 2012-2017 гг. - полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017-2018 гг. - в Северо-Западном федеральном округе.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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