Слуцкий назвал условие участия России в сессии ПАСЕ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможности участия российской делегации в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако для этого ассамблея должна принять решение о недопустимости санкций по отношению к национальным делегациям.

"Допускаю, что делегация РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям", - сказал он в субботу журналистам. При этом парламентарий заметил, что "потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий".