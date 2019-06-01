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Разногласия между РФ и ПАСЕ

Слуцкий назвал условие участия России в сессии ПАСЕ

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможности участия российской делегации в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако для этого ассамблея должна принять решение о недопустимости санкций по отношению к национальным делегациям.

"Допускаю, что делегация РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям", - сказал он в субботу журналистам. При этом парламентарий заметил, что "потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий".

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РоссияРазногласия между РФ и ПАСЕСлуцкий, Леонид Эдуардович
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